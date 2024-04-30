Aç tilkiye elleriyle kurabiye yedirdi

Kaynak: İHA
Aç tilkiye elleriyle kurabiye yedirdi
Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiyi, kurabiyeyle besledi.

Bayburt'ta yaşanan sıcak bir dostluk hikayesi yürekleri ısıttı. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personeli Muttalip Taşçıoğlu, arazide yiyecek arayan bir tilkiyle karşılaştı. Ürkek tilkiye yiyecek veren Taşçıoğlu, onunla kurduğu samimi ilişkiyi elleriyle besleyerek gösterdi. Tilki, insan elinden aldığı kurabiyeleri çekinmeden yedi. Bu özel anları kaydeden Taşçıoğlu, paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Taşçıoğlu'nun bu insanlık dolu davranışını takdir etti.

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