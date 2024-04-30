Bursa'da annesinin bakmadığı kuzuya babalık yapıyor

Kaynak: AA
Bursa'da annesinin bakmadığı kuzuya babalık yapıyor
58 yaşındaki Şerif Mert, koyununun reddettiği kuzuya gözü gibi bakıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Mert'in 20 günlük kuzusu, sahibinin adeta gölgesi haline geldi. Hayvancılıkla uğraşan Mert'in koyunlarından biri ikiz kuzular dünyaya getirdiğinde, annelerinden biri yavrularını sahiplenmedi.

Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi. Biberonla beslenmeye alışan Osman, kısa sürede sahibinin en yakın dostu haline geldi. Mert, Osman'ın peşinden ayrılmadığını ve onunla günlük yaşamını birlikte sürdürdüğünü belirtti. Artık evlat gibi gördüğü Osman'ı eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini dile getiren Mert, bu özel bağın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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