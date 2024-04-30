Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem maç. Bayern Münih Real Madrid maçına penaltılar damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, evinde Real Madrid'i ağırladı.
Mücadele 2-2 sona erdi ve finalisti belirleyecek maç İspanya'ya kaldı.
Real Madrid 24. dakikada Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.
Ardından 53'te Leroy Sane ve 57'de penaltıdan Kane'nin golleri, skoru 2-1'e getirdi.
83. dakikada penaltı kararı bu sefer Real Madrid'e çıktı ve topun başına geçen Vinicius Junior maça dengeyi getirdi.
Yarı finalde diğer eşleşme Dortmund-PSG arasında yarın oynanacak.
Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
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