Ağrı'da kırsalda meydana gelen hortum görenleri korkuttu

Kaynak: AA
Ağrı'da kırsalda meydana gelen hortum görenleri korkuttu
Ağrı Doğubayazıt'ta kaydedilen hortum görüntüleri şaşkınlık ve gerginlik yarattı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin kırsal kesiminde meydana gelen şiddetli hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı.

Görüntülerde, devasa boyuttaki hortumun kırsal alanda nasıl oluştuğu ve etkisini nasıl gösterdiği net bir şekilde görülüyor. Hortumun yol açtığı tahribatın yanı sıra, çevredeki insanların da şaşkın bakışları ve olayı izlemeleri görüntülere yansıdı.

Hortumun oluştuğu bölgede hasar ve yıkıma neden olduğu belirtilirken, şiddetli rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan bu doğa olayı, bölge sakinlerini tedirgin etti.

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