Otomobil içindeki en ciddi tehlike

Avrupa Araştırma Konseyi’nin 2.687 çocukla yürüttüğü bir çalışma, araç içindeki kirli havanın çocukların öğrenme yeteneği ve hafızası üzerinde olumsuz etkiler yaptığını ortaya koydu.

ARAÇLARDAKİ HAVA NE KADAR KİRLİ

Arabalar hayatımızı kolaylaştıran ve rahatlatan araçlar olsa da, sağlığımızı korumak için dikkatli olmalıyız. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, arabaların içindeki hava, evlerimizdeki ve iş yerlerimizdeki havadan 5 kat daha kirli. Bu kirli hava, araba kullanırken baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca araç içindeki 0.1 ile 2.5 mikron arasındaki partiküller, solundukça akciğerlere yerleşir ve astım, bronşit, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

ÇOCUKLAR NASIL ETKİLENİYOR

Avrupa Araştırma Konseyi’nin Barselona’daki 39 okulda ve 7-10 yaş arası 2.687 çocukla yaptığı ve Clinical Research Ethical Committee tarafından onaylanan bir çalışma, araç içindeki kirli havanın çocukların zihinsel gelişimini de olumsuz etkilediğini gösterdi. Çalışmaya göre, araç içindeki kirli havaya maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve unutkanlık gibi sorunlar daha fazla görüldü. Ahmet Özbecetek, araç içindeki kirli havanın nedenlerini şöyle açıkladı:

“Araba kabinlerindeki kirlilik, dışarıdan saatte 540 bin litreye kadar giren havanın içindeki partiküllerden ve bu havanın araba içinde sürekli dolaşmasından kaynaklanıyor.

Otomobildeki sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için temiz hava akışı sağlamak mümkündür. Dışarıdaki havadaki toz ve kirler, kabin hava filtreleri sayesinde tutulabilir ve böylece hava, sürücü ve yolcular için tehlike oluşturmasının önüne geçilebilir. Fakat günümüzde otomobillerde kullanılan lifli hava filtreleri, ultra ince toz partiküllerini yakalamada yeterli değildir. Hifyber olarak biz, bu problemi çözmek için nanoteknoloji kullanarak “Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası” geliştirdik. Bu medya ile kabin hava filtreleri, ortamdaki virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkların yüzde 90’dan fazlasını yakalayarak, yüksek hava kalitesi sunuyoruz.”



