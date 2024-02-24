Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 genç yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 genç yaralandı
Bursa'da gerçekleşen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ömer Faruk K.(27) idaresindeki motosiklet, aynı yöne giderken sola kıran sürücü Abdulhamit F.(30) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halinde olan otomobile çarparak durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ.(27) yaralandı. Yaralılar tedavileri için olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına anbean yansıdı. Motosikletini arkadaşına kullanması için veren Mahsun İ.(27), kazadan sonra aksiyon kamerasına "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahsun İ., kaza anını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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