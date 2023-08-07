Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde olan S.Ö.'nün kullandığı 67 ACT 350 plakalı motosiklet tali yoldan ana yola dönmek isteyen F.B. idaresindeki 67 AAL 725 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü S.Ö. ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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