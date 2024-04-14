Bayram dönüşü feci kaza can aldı. 1 ölü 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında görgü tanıklarının ifadelerine göre İstanbul istikametine seyretmekte olan 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken otomobil ise tanınmaz hale geldi. İlk tespitlere göre 1 kişi olay yerinde son nefesini verirken kazadan etkilenen 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Ölümlü kazadan sonra jandarma ekipleri, 4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafiği bir şeritten, kontrollü geçiş şekliyle sağlıyor.

3 şeridin trafiğe kapatılması uzun kuyruklara sebep oluyor.