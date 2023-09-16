Otomobil ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Karabük'te ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 78 AAS 066 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.K. idaresindeki 78 T 0029 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw032046-01.jpg

aw032046-02.jpg

aw032046-03.jpg

aw032046-04.jpg

aw032046-05.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı Güncel
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi Güncel
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi
Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar Spor
Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar
Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın Güncel
Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın
Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı Spor
Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı
Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı Güncel
Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı
Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı Güncel
Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı