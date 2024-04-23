Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde saat 13.00 sularında meydana geldi.

Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 24 BE 571 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi.

Kazada Ç.B. isimli bir kişi yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.