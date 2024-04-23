Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı

Kaynak: İHA
Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı
Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobilin kaldırımda yürüyen insanların arasına daldığı kazada, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde saat 13.00 sularında meydana geldi.

Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 24 BE 571 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi.

Kazada Ç.B. isimli bir kişi yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw188918-01.jpg

aw188918-02.jpg

aw188918-03.jpg

aw188918-04.jpg

aw188918-05.jpg

aw188918-06.jpg

Son Haberler
TCG Nusret Müze Gemisi’ne ziyaretçi akını Gündem
TCG Nusret Müze Gemisi’ne ziyaretçi akını
Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki Spor
Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki
Samsun'da litrelerce etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da litrelerce etil alkol ele geçirildi
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar Spor
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar
Su damlalarıyla şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuk yürekleri dağladı Gündem
Su damlalarıyla şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuk yürekleri dağladı
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı Gündem
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı
Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı Spor
Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı