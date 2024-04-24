Otomobil kargo kamyonuna çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Sabah saatlerinde D-100 yolunun Arifiye ilçesi geçişinde meydana gelen olayda, Adapazarı istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa Mario Kır’ın kullandığı 54 BY 204 plakalı otomobil, 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna arkadan hızla çarptı. Yaşanan kaza sonrası otomobil sürücüsü ile 2 kişi, araçta sıkışıp kaldı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinden çıkarılan Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sapanca'da bungalov kiralama işi yaptığı belirtilen Kır'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.