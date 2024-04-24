Otomobil kargo kamyonuna çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil kargo kamyonuna çarptı. 1 ölü 2 yaralı
Sakarya’da D-100 yolunda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen kargo kamyonuna çarptı. Yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü Mustafa Mario Kır hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Sabah saatlerinde D-100 yolunun Arifiye ilçesi geçişinde meydana gelen olayda, Adapazarı istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa Mario Kır’ın kullandığı 54 BY 204 plakalı otomobil, 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna arkadan hızla çarptı. Yaşanan kaza sonrası otomobil sürücüsü ile 2 kişi, araçta sıkışıp kaldı.

otomobil-kargo-kamyonuna-carpti-1-olu-44386-1.jpg

1 ÖLÜ 2 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinden çıkarılan Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sapanca'da bungalov kiralama işi yaptığı belirtilen Kır'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

otomobil-kargo-kamyonuna-carpti-1-olu-44386-001.jpg

Son Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti Yerel Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var