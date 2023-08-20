Otomobil Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi.

Elazığ istikametinden gelen A.A. (52) yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü.

Kazada araç sürücüsüyle birlikte A.A. (53), S.A. (15), Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.