Otomobil Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi.

Elazığ istikametinden gelen A.A. (52) yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak geçtiği karşı şeritte ters döndü.

Kazada araç sürücüsüyle birlikte A.A. (53), S.A. (15), Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı Dünya
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi Magazin
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma Dünya
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı Spor
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun Güncel
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında Güncel
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında