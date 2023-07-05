Otomobil kullanan arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da bir kişi, araba sürerken arkadaşıyla çıktığı kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Otomobil kullanan arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, Osmangazi ilçesindeki Santral Garaj Mahallesi'nde saat 17.00 civarında yaşandı.

16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ekşi (41), yanındaki arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşı, Ekşi'ye bıçakla saldırdı. Ekşi, koldan ve boyundan yaralandı. Ekşi, aracını Kent Meydanı otoparkına çekip indikten sonra, yardım istediği başka bir aracın sürücüsünün kucağında kanlar içinde kaldı. Çevredekiler, Ekşi'nin kanayan yerlerine havlu bastırırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ekşi'yi hastaneye götürdü ancak kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, firari saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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