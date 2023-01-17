﻿Otomobil motosiklete çarptı. 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Alaşehir-Baklacı kara yolunda Süleyman Yavuz idaresindeki 45 AGE 490 plakalı motosiklete arkadan çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya yuvarlanan motosikletteki Süleyman Yavuz ile Ali İhsan Arslan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazaya karışan otomobili belirlemek için çalışma başlattı. (AA)
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