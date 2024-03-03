Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre caddede seyir halinde olan otomobil, önüne çıkan ve plakası tespit edilemeyen motosiklete çarptı.

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Kazada motosiklet üzerinde bulunan Metin A. (28) ve Muhtar A. (25) yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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