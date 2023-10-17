Otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Etyemez idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine saılık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişinin otomobil içerisinden cansız bedenleri çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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