Otomobil şarampole devrildi. 3’ü çocuk 6 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil şarampole devrildi. 3’ü çocuk 6 yaralı

Kütahya’da kontrolden çıkarak şarampole devrilip takla atan ardından da ters dönen otomobilde bulunan Kırgızistan uyruklu aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kütahya-Eskişehir karayolu 26’ncı kilometresinde meydana gelen olayda, Kırgızistan uyruklu Abdilbosit Kochorov’un kullandığı 34 FJU 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobil takla atarak ters döndü.

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3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanstaki ilk müdahalelerinden sonra Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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