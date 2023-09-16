Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil şarampole devrildi

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAC 337 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Barış Gülmez yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

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