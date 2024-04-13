Otomobil şarampole yuvarlandı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Aksaray'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray Somuncu Baba Mahallesi Yeni Mahalle Caddesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Hırkatol Köyüne giden Ayten U. (38) yönetimindeki 68 DL 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten K. (66), Y.A.U. (13) ve M.Y. (10) yaralanırken, kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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