Ucuz lüks otomobil yollara çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei ile otomobil üreticisi Chery'nin birlikte ürettiği elektrikli otomobil Luxeed S7 yollara çıktı

Kasım 2023 yılında ilk olarak Çin'de satışa çıkan Luxeed S7, iddialı menziliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Dört farklı donanım seçeneğine sahip Luxeed S7, 855 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Elektrikli sedanın giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 215 kW'lık bir elektrik motoru karşımıza çıkıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 365 kW maksimum güç üreten iki elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede yapıyor.

Ayrıca şarj konusunda iddialı olan elektrikli sedan, sadece 5 dakikalık şarjla 215 kilometre, 15 dakikalık şarjla ise 430 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Luxeed S7, Huawei HarmonyOS 4.0 işletim sistemine sahip.

Luxeed S7'nin başlangıç fiyatı ise 35 bin 300 dolar olarak belirlenmişti. 855 kilometre menzil sunan S7 Max+ modelinin fiyatı ise 45 bin dolara ulaşıyor.

Luxeed S7'nin 2024 yılı sonunda dünya çapına açılması bekleniyor