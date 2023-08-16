Otomobil taksiye çarparak takla attı

Zincirlikuyu'da bir otomobil ticari taksiye çarpıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil taksiye çarparak takla attı

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu Kavşağı'nda Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan 33 EGE 07 plakalı otomobil, 34 TFE 38 plakalı ticari taksiye arkadan çarptıktan sonra İSTAÇ'ın kulübesine de çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobil içerisine sıkışan bir kişi ile yan koltuktaki diğer kişi itfaiye ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Hafif yaralanan vatandaşlar tedbir olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri aldı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Google’dan sürücüsüz taksi hizmeti Teknoloji - Otomotiv
Google’dan sürücüsüz taksi hizmeti
Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 35 gözaltı Güncel
Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 35 gözaltı
Discort'a siber saldırı gerçekleşti. 760 bin kullanıcının bilgileri satılığa çıkarıldı Teknoloji - Otomotiv
Discort'a siber saldırı gerçekleşti. 760 bin kullanıcının bilgileri satılığa çıkarıldı
Köylülerin dağdan topladığı ürünün kilosu 3 bin TL. 5 kilo bulunca sevinçten zeybek oynadılar Güncel
Köylülerin dağdan topladığı ürünün kilosu 3 bin TL. 5 kilo bulunca sevinçten zeybek oynadılar
Emekli maaşına zam tarihi belli oldu Ekonomi
Emekli maaşına zam tarihi belli oldu
Dev biyoteknoloji şirketi iflas etti. Artık o koku sadece burnunuzda tütecek Ekonomi
Dev biyoteknoloji şirketi iflas etti. Artık o koku sadece burnunuzda tütecek