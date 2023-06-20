Otomobil ters döndü: 5 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik kavşağı yakınları meydana geldi.

Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ömer A. (25) yönetimindeki 14 FB 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ters dönen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Asiye A. (49), Mehmet Y. (59), Durdu E. (55) ve Kezban Y. (56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.