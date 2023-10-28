Otomobil tırın dorsesine çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kurye, tırın dorsesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobil tırın dorsesine çarptı

Kaza, akşam saat 11.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarı’ndan Denizli merkez istikametine ilerleyen ve kuryeci olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Yesevi idaresindeki 20 ADC 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöndeki M.P. yönetimindeki CE 4508 XP yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her otomobil, kağıt gibi ezilirken, tır ise yol kenarına savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Yesevi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta cansız bedeni sıkışan Yesevi için itfaiye ekibi devreye girdi.

İtfaiyece cenazesi araçta çıkartılan Yesevi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Tırın sürücü M.P. ifade işlemleri için karakola götürülürken, hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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