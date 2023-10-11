Otomobil ve bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratpaşa ilçesinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iddiaya göre; Selim A. sevk ve idaresindeki 09 AIJ 760 plakalı otomobil ile Ahmet B. yönetimindeki bisiklet henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan bisikletli sürücü Ahmet B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sedyeyle ambulansa taşınırken, emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.