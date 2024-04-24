Otomobil yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptı

Kaynak: DHA
Otomobil yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptı
Batman’da bir otomobil, yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptı. Yaşanan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman’ın Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Müslüm C.’nin kullandığı 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16), Elif E. (15) ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler gönderildi. 1'i bebek 4 çocuk, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-2.jpg

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bebeğin bacaklarında kırık olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, diğer çocukların da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Müslüm C. olay yerinde gözaltına alınırken, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde çocuklara çarptığı, kazanın sürücünün araçtan indiği, diğer sürücülerin de yardım etmek için durup, yaralılara müdahale ettiği görüldü. Ekipler yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-5.jpg

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-6.jpg

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-7.jpg

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-8.jpg

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-9.jpg

otomobilin-yaya-gecidinde-1i-bebek-4-co-44427-10.jpg

Son Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti Yerel Haberler
Kilosu markette 30 tarlada 17 liradan gidiyor! 100 dönümlük tarlada 500 ton elde etti
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı Gündem
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu mahalleli kurtardı
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi Dünya
Flaş… Flaş… ABD Başkanı Biden yine soykırım dedi
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Gündem
Manisa uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Balıkçı barınağını mesken edindiler Gündem
Balıkçı barınağını mesken edindiler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır'da lastiği fırlayan otomobil takla attı: Yaralılar var