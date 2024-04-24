Otomobil yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptı

Batman’ın Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Müslüm C.’nin kullandığı 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zelal S. (15), Belinay Berfin G. (16), Elif E. (15) ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler gönderildi. 1'i bebek 4 çocuk, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Bebeğin bacaklarında kırık olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, diğer çocukların da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Müslüm C. olay yerinde gözaltına alınırken, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde çocuklara çarptığı, kazanın sürücünün araçtan indiği, diğer sürücülerin de yardım etmek için durup, yaralılara müdahale ettiği görüldü. Ekipler yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.