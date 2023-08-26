Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam Camikebir Mahallesi 87115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B’nin kullandığı 68 EV 742 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan 2 yaşındaki Umut Ensar Bayrakçı’ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaşındaki çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu anlaşılan Umut Ensar Bayrakçı, Konya’ya sevk edildi. Küçük çocuk Konya’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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