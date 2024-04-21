Otomobilin çarptığı araç takla attı. 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı araç takla attı. 1 ölü, 1 yaralı
Edirne’de bir otomobil önünde bulunan araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada önde duran aracın sürücüsü Ferdi Dik (44) hayatını kaybetti.

Edirne’nin Malkara-Keşan kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, T.B.’nin kullandığı 10 ABH 271 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Ferdi Dik’in kullandığı 22 ACR 268 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, refüje çarparak takla attı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Sürücü Dik ile araçta yanında oturan Türkmenistan uyruklu L.A. adlı kadın yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralıları ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Dik, hayatını kaybetti. T.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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