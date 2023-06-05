Takla atan cipteki yolcu hayatını kaybetti

Eskişehir’de takla atan cipte yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Eray Şahin hayatını kaybetti.

Takla atan cipteki yolcu hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yönünde seyir halinde olan Mehmed Emre Ç. İdaresindeki 34 CIL 22 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yol kenarında ters şekilde kalan cipin sürücüsü Mehmed Emre Ç. hafif şekilde yaralanırken, yolcu olarak araçta bulunan Eray Şahin (55) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Eray Şahin’in cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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