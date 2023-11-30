Otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Olay bugün saat, 16.50 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça yolu üzerinde meydana ageldi.

Edinilen bilgiye göre sürücü İ.T. (46) otomobili yeni Datça yolu üzerinde Datça istikametinden ilçe merkezine doğru ilerlerken, yoldan karşıya geçmeye çalışan Kadriye U. (43)isimli kadına çarptı. Kadriye U.' ya çarpan otomobilin çarpmanın ardından 10 metre sonra ancak durabildiği iddia edildi.



Kaza sonrası aracın sürücüsü trafik polisleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Hayatını yitiren Kadriye U. cenaze nakil aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.