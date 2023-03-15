16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobilin çarptığı motosikletteki çift metrelerce savruldu

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift metrelerce savruldu

Bartın’da otomobilin çarptığı motosikletli çift metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşı şeride geçmek için yavaşladığı sırada meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki kadın yaralandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:26
Takip Et

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift metrelerce savruldu

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift metrelerce savruldu
+
Aa
-

(İHA) - Kaza, Bartın Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 BK 392 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Ç. terminal yönünden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken refüjde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yavaşladı.

Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Hasan İ. yönetimindeki 74 AG 119 plakalı otomobil duramayarak motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Simge Ç. devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Ç. ve Simge Ç., kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Ç. ve Simge Ç.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
4
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
5
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
6
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Gift Orban: Benim görevim gol atmak
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Kalitesiz uyku, aşıların etkisini azaltıyor
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Gaziantep'ten kahreden veda
﻿Emekli polisten acı haber geldi
﻿Emekli polisten acı haber geldi
﻿Emekli polisten acı haber geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.