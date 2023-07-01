Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

(İHA) Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Tokat’ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesinde meydana geldi.

60 ADR 257 plakalı otomobil sürücüsü, kaldırımdan yola inerek evine geçmek isteyen Fadime Bulut’a (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bulut ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bulut, 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fadime Bulut hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan S.Ö. (18) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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