Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
Karabük'te yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi’nde 2 gün önce trafik kazası meydana geldi.

Saat 10.00 sıralarında Elif M. yönetimindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki İshak Öztürk’e çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hastanede tedavisi süren İshak Öztürk, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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