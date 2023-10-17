Otomobilin çarptığı yaya 30 metre savrulup hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye Osman Katar’a (51), M.S.G. idaresindeki 44 AFH 160 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan şahıs ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Katar kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.