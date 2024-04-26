Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde B.A. (24) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hayrettin Tuna'ya çarptı.
Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tuna'nın ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra dolmuşa bindiği, araçtan inerek evinin olduğu noktaya geçmek isterken kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.