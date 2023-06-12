Otomobilin kaldırımda çarptığı 3 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin kaldırımda çarptığı 3 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada

DHA’nın haberine göre, kaza, dün saat 15.00 sıralarında İvedik Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yayalara çarptı. Otomobilin çarptığı yabancı uyruklu 3 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin bir anda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlere çarptığı görüldü.

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