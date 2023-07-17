Otomobilinde cesetle karşılaştı. Hayatının şokunu yaşadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Otomobilinde cesetle karşılaştı. Hayatının şokunu yaşadı

34 NF 626 plakalı otomobilin sürücüsü, öğle saatlerinde aracını Gümbet Dolgu Alanı'na park edip teknesine gitti. Aracın kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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