İstanbul'da hastane otoparkında esrarengiz ölüm: Aracın içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, asfalt çalışması yapan işçiler tarafından bir otomobilin içinde, yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edilen bir kadın cesedi bulundu.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da hastane otoparkında esrarengiz ölüm: Aracın içinde kadın cesedi bulundu

Ataşehir'de İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Hastane otoparkında asfalt çalışması yapan işçiler, saat 16.00 sıralarında otoparkta park halinde bulunan otomobilin çekilmesi için aracın yanına gitti. Kapısı ve camları olduğu halde otomobilden yoğun bir kokunun yayıldığını fark eden işçiler, aracın içinde bir el gördü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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CESEDİN YAKLAŞIK 10 GÜNLÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otomobilin kapısının açılmasıyla içinde bir kadın cesedi olduğu görüldü. Ölen kadının kimliği belirlenemezken yapılan incelemelerde, cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edildi. Ekipler, yoğun koku nedeniyle çalışma sırasında zorluk yaşadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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