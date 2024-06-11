Otomobiliyle takla attı karşı şeride geçti kadın sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobiliyle takla attı karşı şeride geçti kadın sürücü yaralandı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille takla attı, karşı şeride geçti. Kadın sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdıX.

Önce direksiyon hakimiyetini kaybetti...Otomobil takla atmaya başladı. Karşı şeride geçen otomobile başka araçlar da çarpti. İşte o anları güveniik kamerası tespit etti. Kazada kadın sürücü yaralandı. Aynı noktada da geçtiğimiz hafta 2 belediye personeli kazada hayatını kaybetmişti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza 55 BJ 040 plakalı otomobil kadın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Takla atan otomobil, orta refüje çarptı ve karşı şeride geçti. İşte bu sırada otomobile başka bir araç çarparak, durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 hafta önce aynı yerde ölümlü kaza olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2 personel hayatını kaybetmişti.

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