Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza bugün Bayat- Ankara kara yolu Su Deposu mevkiinde meydana geldi. S.B. (45) yönetimindeki 14 BF 163 plakalı otomobil ile E.Y. (23) yönetimindeki 06 FE 3679 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) hayatını kaybetti, S.B., B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.B., Ankara'ya sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.