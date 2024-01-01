Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor. Kullanıcıları çıldırtan hata

2023 yılında yaklaşık 25.000’den fazla elektrikli sedanların bazıları, kalan pil kapasitesi hakkında "yanlış gösterge" sunduğu gerekçesiyle geri çağırılmalar başladı.

Ekim 2022’de piyasaya çıktığı belirtilen bZ3, 2023 yılının mart ayı başında Çin’de üretime başlamıştı. Nisan ayı itibarıyla FAW-Toyota, pazarda ilk satışlara başlamışken temmuzda ilk geri çağırma ile gündeme gelmişti.

Elektrikli araçlara takılan arızalı kapı kollarıyla ilgili geri çağırma işleminden 12.000’den fazla bZ3 etkilendiği duyuruldu. Çin’in tercihen Toyota sedan modeli istemesinin ardından yollarda bu araç da arttı. Bu ikinci geri çağırmanın potansiyel olarak etkilenen daha büyük bir EV grubunu kapsadığı ifade edildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) web sitesinde yer alan bir duyuruya göre FAW-Toyota, 25.815 bZ3 EV’yi fiilen geri çağırdı.

Geri çağırma, aracın batarya yönetimi denetleyicisinin yanlış programlanmasını, bunun bazı elektrikli araçlarda kalan güç tahminlerinin kalan gerçek aralıktan aşırı derecede sapmasına neden olabileceği belirtildi.