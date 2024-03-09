Otomotiv devi iflas etti. 4 yılda bin 350 araç satabildi

Kaynak: Artı 49
Otomotiv devi iflas etti. 4 yılda bin 350 araç satabildi
Almanya'nın elektrikli otomobil üreticilerinden "e.Go", iflas başvurusunda bulundu. Şirket, pandemi krizi boyunca karşılaştığı mali zorluklar nedeniyle ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Satış raporlarına göre, bu dönemde sadece bin 350 araç satabildi.

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve faiz oranlarının yükseltilmesi, birçok işletmeyi zor bir konuma soktu. Almanya’da iflas dalgası hız kesmeden devam ediyor ve bu durum sadece yeni kurulan şirketleri değil, köklü ve aile şirketlerini de etkiliyor.

Almanya’nın elektrikli otomobil üreticilerinden e.Go, mali zorluklarla mücadele ederken ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Otomotiv üretecicisi e.Go, Aachen Bölge Mahkemesi’ne yaptı.

Pandemi krizi boyunca karşılaştığı zorluklar nedeniyle satışlarında büyük bir düşüş yaşandı ve sadece bin 350 araç satabildi.

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