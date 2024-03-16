Otomotiv devi yüzbinlerce aracını geri çağırdı. Dikkat! Yeni üretilen araçlara da hatalı parça takılıyor

Kaynak: Artı49
Otomotiv devi yüzbinlerce aracını geri çağırdı. Dikkat! Yeni üretilen araçlara da hatalı parça takılıyor
Otomotiv devi BMW, 800 bine yakın aracını geri çağırdı. Otomobillere takılan radyatörlerin hatalı olması nedeniyle yangın riski olduğu belirtildi. Ancak şirketin bundan 2018'den beri haberi olduğu ileri sürülüyor.

BMW, yaklaşık 800 bin aracını geri çağırdı. Bu büyük geri çağırma, otomobillere takılan hatalı radyatörlerin yangın riski taşıması nedeniyle yapıldı. Ancak ilginç bir nokta var.

Ayrıca BMW'nin radyatörlerdeki hatadan 2018'den beri haberdar olduğu, ancak buna rağmen yeni üretilen araçlara da aynı radyatörleri taktığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, hatalı radyatörlere bağlı olası yangınların nasıl oluşabileceğini açıkladı. Soğutucu glikol, etkilenen araçlarda sızıntı yapan egzoz gazı devridaim soğutucularından sızabilir. Kurum birikintileri ve yüksek ısı ile birlikte glikol karışımı tutuşabilir ve en kötü durumda tüm otomobil alev alabilir.

Bu geri çağırma, BMW’nin dizel modellerini etkiliyor ve toplamda 798 bin 930 araç atölyeye girecek. Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarında üretilen modeller de kampanyaya dahil edilmiş durumda. Bu da neredeyse tüm model yelpazesini kapsadığı anlamına geliyor.

BMW’ye göre, 1 ila 7 serisi dizellerin yanı sıra X1, X3, X4, X5 ve X6 ve 2010 ila 2022 model yılları etkilenebilir.

22.jpg

1.jpg

İlgili Haberler
JOB Genç Yetenek Programı 2024 başvuruları başladı
JOB Genç Yetenek Programı 2024 başvuruları başladı
Son Haberler
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı Spor
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi Gündem
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor Magazin
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? Gündem
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek?
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı Gündem
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi Dünya
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi