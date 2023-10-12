Otomotiv devinde grev. 8 bin 700 çalışan iş bıraktı

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini açıkladı. Ford'un diğer fabrikaları da benzer durumla karşı karşıya.

Otomotiv devinde grev. 8 bin 700 çalışan iş bıraktı

Yeniakit'in haberine göre, Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında da grev başladı. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'ndan (UAW) yapılan açıklamada, 8 bin 700 sendika üyesi işçinin bildirim yapmadan iş bıraktığı ve Ford'un Louisville kentindeki "İkonik ve son derece karlı" kamyon fabrikasını kapattığı aktarıldı.

Grev çağrısının Ford'un sözleşme pazarlığında daha fazla ilerlemeyi reddetmesinin ardından UAW Başkanı Shawn Fain ve Başkan Yardımcısı Chuck Browning tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sürpriz hamlenin" UAW'nin "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan grevinde yeni bir aşamaya işaret ettiği bildirildi.

xAçıklamada görüşlerine yer verilen UAW Başkanı Fain, "Çok nettik ve çok bekledik ancak Ford mesajı almadı." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK KARLI TESİSTİ"

Ford ve diğer otomobil üreticileriyle adil bir sözleşme yapmanın zamanının geldiğini kaydeden Fain, "Eğer bunu anlayamıyorlarsa, 8 bin 700 işçinin bu son derece karlı tesisi kapatması, dört hafta sonra bunu anlamalarına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ford'dan yapılan açıklamada ise UAW'nin grev çağrısı "Son derece sorumsuz" olarak nitelendirildi.

Ford'un sendika üyesi 57 bin çalışanın yaşam kalitesinde anlamlı ve olumlu bir fark yaratacak olağanüstü bir teklifte bulunduğu belirtilen açıklamada, kamyon fabrikasındaki grevin şirketin iş gücü, tedarikçileri, bayileri ve ticari müşterileri için ciddi sonuçları olacağı aktarıldı.

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

88 YILDA BİR İLK YAŞANDI

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

UAW, geçen hafta da Ford Motor ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı.

Sendika, hafta başında, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarında grev kararı aldığını duyurmuştu.

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