Ünlü otomotiv markası Türkiye'deki araçlarına zam yaptı

Çin merkezli otomotiv devi Chery'nin araç fiyatlarında Ekim 2023 itibariyle değişiklik yaptı.
0 km otomobil kampanyalarının konuşulduğu dönemde zam yaparak risk alan otomobil devinin yaptığı fiyatlar açıklandı.
Eylül ayı ve Ekim ayı arasındaki fiyat farklılığı ortaya çıktı. Bazı modellerinde fiyatların oldukça arttığı görüldü.
Giriş paketlerinin dışında kalan diğer paketlere zam yapıldığı ortaya çıktı.
Ancak, tüketiciler sıfır araç alırken uygun koşullar ve kredi fırsatları arayışındalar.
İŞTE GÜNCEL FİYATLAR