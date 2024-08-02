Otomotiv sektörü ihracatta ilk sırada

Otomotiv endüstrisi ilk sırada

Otomotiv sektörü temmuzda ihracatta ilk sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in verilerine göre otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv sektöründen sonra 2,6 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kimyevi maddeler ikinci sırada yer aldı. Hazır giyim de üçüncü sırayı alırken, 1,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE BÜYÜK ARTIŞ

Temmuz ayında ihracatını en çok artıran sektör mücevher oldu. Sektör yüzde 91 artış gösterdi.

Türkiye ihracatının yüzde 70,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Tarımın ihracat rakamı 2,9 milyar dolar oldu.

Temmuzda ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,1'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 23,2'lik artışla 570,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla İngiltere ve 1,2 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Sakarya, Çorum, Giresun ve Düzce ise tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen ay 1173 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 98,3 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,49 dolar oldu.