Otonom teslimat aracı teslimata giderken kasise takıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Otonom teslimat aracı teslimata giderken kasise takıldı

Otonom teslimat aracı, teslimata giderken bir kasise takıldı. Bu ilginç durumu gören vatandaşlar, aracın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Bir otonom teslimat aracı, görevine devam ederken bir kasise takıldı ve ilginç bir durum ortaya çıktı. Aracın kasise takılması ve kasisi aşamaması, çevredeki insanları gülümsetti.

Otonom teslimat aracı, rutin bir teslimat görevini yerine getirirken, yolda bulunan bir kasise takıldı. Aracın kasisi aşamaması ve takılması, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Kasisin üstüne takılan araç, kendi başına ilerleyemeyince çevredeki insanlar aracı kurtarmaya koştu. Sonunda bir vatandaş, aracı arkadan iterek kasisi aşmasına yardımcı oldu. Bu olay, çevredeki insanlar arasında gülüşmelere neden oldu ve ilginç bir teslimat deneyimi olarak hafızalarda yer etti.

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