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Otopark yangınında duman binayı sardı. 7 kişi tedavi altına alındı

Antalya'da bir apartmanın otoparkında çıkan yangının dumanı tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 19:36
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Otopark yangını binayı sardı

Otopark yangınında duman binayı sardı. 7 kişi tedavi altına alındı
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Antalya Serik'te 5 katlı bir apartmanın otoparkında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanın koridor, merdiven ve asansör boşluğunu yayıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis apartmanda oturanları tahliye etti. Yangın nedeniyle apartmandaki elektriklerin kesilmesiyle Hamdi Arıkan asansörde mahsur kaldı. Arıkan'ı bulunduğu yerden damadı ve itfaiye ekipleri çıkardı.

Yangında 3'ü kadın, 1'i bebek 7 kişi dumandan etkilendi. Bu kişiler, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Serik itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otoparkta bulunan atv aracı ve bir otomobilde hasar oluştu.

İbrahim Etli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayınpederimle birlikte merdivenlerden aşağıya iniyorduk. Önce bir patlama sesi geldi. O sırada ben doğal gazı kapattım. Sonra dumanlar birden yükseldi. Yangın binanın alt katındaki otoparkta çıktı. Apartmanın asansöründe kayınpederim kaldı. Onu da itfaiye ile birlikte dışarı çıkarttık. Ben de dumandan etkilendim." dedi.

Öte yandan alevlere müdahale eden bir itfaiye görevlisi de aşırı dumana maruz kaldığı için fenalaşınca arkadaşları yardım etti.

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