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Otoparkta boğazı kesilmiş adam bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otoparkta bir aracın içinde boğazı kesilmiş bir erkek bulundu. Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:03
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Otoparkta boğazından kesilmiş halde bulundu

Otoparkta boğazı kesilmiş adam bulundu
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İHA'nın haberine göre, olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. 

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi. A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, A.S.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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