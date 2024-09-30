Otoyol gişelerindeki soygun vatandaşı isyan ettirdi: 100 lira yerine 806 lira istediler

Aynı gün 4 gişeden geçiş yapan motosiklet sürücüsü durumun farkına vardı ve bunu tek tek kameraya alarak yapılan otoban soygununu gözler önüne serdi.

İTİRAZ ETMESE 8 KATTAN FAZLASINI ÖDEYECEKTİ

Görüntülere göre geçişlerinde 806 lira ödemesi gerektiği belirtilen sürücü, itirazla toplam 100 lira ödeme yapıyor.

Günde on binlerce geçiş yapılan otoyolda tek bir kişinin kamerasına yansıyan bu olay, akıllara diğer sürücülerin fazladan ödemiş olabileceği milyonlarca lirayı getiriyor. Ve aynı zamanda bunun bilerek yapılıp yapılmadığı da merak konusu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün geçtiğimiz 7 yılda yap-işlet-devret projelerinde gerçekleşmeyen araç garantileri ve fiyat farkları için 13 milyar dolar ödendiğini belirttiği haberde, Orta Vadeli Program’daki tahminler üzerinden hesaplama yapan Sarıgül, önümüzdeki dört yılda bu projeler için 11 milyar 800 milyon dolar daha ödeneceği ve toplam tutarın 11 yılın sonunda 24 milyar 800 milyon doları bulacağını aktarıyordu.

Aynı haberde otoyoldan geçmeyen araçların vatandaşa faturasının yaklaşık 25 milyar dolara ulaşacağına dikkat çekiliyordu.

SOSYAL MEDYADAKİ O GÖRÜNTÜ

Geçmeyen araçların vatandaşa yüküyle ilgili bu haber tazeliğini korurken, sosyal medyada yayımlanan bir görüntü daha vahim bir durumu gözler önüne serdi.

Otoyollardan geçen araç sürücülerinden haksız yere fahiş miktarda para alındığı ve itiraz edilmediği taktirde bu paranın vatandaşların cebinden çıkabileceğini kanıtlayan görüntüyü, “motovlogcudayı” kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

100 LİRALIK GEÇİŞ İÇİN 806 LİRA İSTENDİ

Bu sürücü aynı gün içinde dört kez geçtiği gişelerden, plaka okuyan sistemin geçişlerinden fazla para aldığını tespit etti. Bu tespitini gişe görevlilerine aktaran sürücü, itirazının haklı olduğunun belirtilmesinden sonra karttan çekilecek 806 lira yerine toplamda 100 lira ödedi.

Asıl miktardan neredeyse yüzde 800 fazla istenmesi durumu akıllara, otoyollardan geçen binlerce hatta on binlerce otomobil, motosiklet, kamyon veya otobüs sürücüsünden hak edilmemiş ücretler alınıp alınmadığı sorusunu getirdi.

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Bir motosiklet sürücüsünün dikkatiyle ortaya çıkan fahiş ücret kesintisi; gişelerde durup ne kadar ödemesi gerektiğini sormayan, ödediği miktarı hesap ekstresinde görünce dahi fark etmeyen ve yaklaşık bir ay önce nereden geçtiğini hatırlamayıp itiraz yoluna gitmeyen on binlerce sürücünün parasının haksız yere işletmeciye gittiği gerçeğini sunuyor. İtirazla düzeltilebilecek haksız kesinti, itirazsız bir düzende bize, “otoban soygunu” başlığını attırıyor.

SÜRÜCÜNÜN ÇIĞILIĞI: BU YANLIŞI BİRİ DÜZELTSİN

Gelin biraz bu skandalı ortaya çıkaran görüntüyü inceleyelim…

Paylaşımda bulunan “Motovlogcudayı”, “Sonuna kadar izle” uyarısında bulunarak, şöyle beliriyor:

“Özel işletme otobanları kullanırken dikkatli olun! Özellikle hesabınızdan HGS otomatik çekiyorsa daha dikkatli…Fark edilmeden ödemeniz gereken paranın 8, 10 katı çekilmiş olabilir. Bu yanlışlıksa düzeltilsin, bilinçli yapılıyorsa araştırılsın. Bir de geçsek, çekmese de ayrı sorun. İlla kontrol etmen lazım. Hesapta para olmasına rağmen çekmeyip kontrol etmezsen avukatla uğraşıp yine misliyle alıyorlar. Bu yanlışı biri düzeltsin.”

“VATANDAŞA BÖYLE Mİ YAPIYORSUNUZ SİZ?”

“Otoban soygunu mu bu?” başlığıyla bir kısmı paylaşılan görüntüde ise, motosiklet sürücüsü otoyoldan uğradığı gişede 216 lira ödeme çekildiğini görüyor. Köprüyü geçmediği gerekçesiyle gişe görevlisine itiraz eden sürücüye, “nereden geldiği” soruluyor. “TEM’den geliyorum, navigasyon nasıl yönlendirdiyse öyle geldim” diyen sürücü itirazlarını sürdürüyor ve “Gişenin üzerinde isim yazmıyor, vatandaşa böyle mi yapıyorsunuz siz?” diyor.

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İtirazı incelenen sürücüye gişe görevlisi, Mecidiyeköy Asya’dan Kurnaköy Asya’ya gidişi için 20 lira ödemesi gerektiğini bildiriyor ve sürücü 216 lira yerine 20 lira ödüyor.

Gişeden ayrılan sürücünün ağzında videoda, “Görüyorsunuz değil mi, 216 TL’den 20 TL’ye düştü. 216 TL nere, 20 TL nere?” sözleri dökülüyor.

İKİNCİ GİŞEDE 30 LİRA YERİNE 175 LİRA

Sürücünün uğradığı ikinci gişede ise sistemde ödeyeceği rakam 175 lira olarak görünüyor. Kurnaköy Anadolu Otoyolundan, Balçık Otoyolu’na istenen bu mesafe için istenen bedele de gişe görevlisiyle konuşarak itiraz eden sürücü yine haklı bulunarak 30 lira ödüyor.

Ancak gişe görevlisi durumu oradan düzeltemediğini belirterek, daha sonra durumun düzeleceğini ve bir numara göstererek o numarayı araması gerektiğini söylüyor.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA AYNI DURUM YAŞANIYOR

Balçık Otoyolu’ndan Kurnaköy Otoyolu gişesine gelen sürücüden 30 lira yerine 195 lira bedel alınıyor. “Niye 195 TL?” diye soran sürücüye gişe görevlisi, “U dönüşü yapmışsın” diyor ancak böyle bir şey yapmadığını ve 4 kilometre yol yaptığını beyan eden sürücünün itirazı üzerine durum düzeltiliyor.

Sürücü, “Bugün bu üçüncü oldu bunu sosyal medyaya vereceğim. Bi 250 kestiler sonra 20’ye düşürdüler. Tamam da bu ne abi. Okumuyor mu abi? Böyle mi, herkesin itiraz etmesi mi gerekiyor. Ben U dönüşü yapmadım, peki ben ne yapacam. Peki kapı açıldı, ben fark etmedim gittim, girdi mi yani abi o? Saçmalığa bak ya” şeklinde itirazlarını sürdürüyor.

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GÖRÜNTÜDEKİ GERÇEK: 4 GİŞE, 4 İTİRAZ, 8 KATI FARK

Gişe görevlilerinin de çaresizliğini gösteren videonun sonunda sürücü, geçtiği 4 gişeden ödediği ancak itirazla asıl ödemesi gereken bedelin hesabını çıkarıyor.

Çıkan hesap; her gün o gişelerden geçen on binlerce sürücüden milyonlarca bedellik fazla ücretin alındığı ihtimalini akıllara getiriyor.

Kullanılan 4 gişede ödenmesi gereken ücret 100 lira olmasına rağmen istenen ücretin 806 lira olması, sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.

Görüntülerin altına yorum yapan birçok kişi aynı durumu yaşadıklarını ve özel işletmeci eliyle resmen soyulduklarını aktarıyor. Yaşanan bu durum, bizim de aynı soruyu sormamızı zorunlu kılıyor:

“Otoyollarda soyuluyor muyuz?”