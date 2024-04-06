Otoyola uçak düştü

Kaynak: AA
Otoyola uçak düştü
ABD'de küçük uçak düştü, uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu yaşamını yitirdi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın 4 Nisan'da Oklahoma'nın Antlers şehri yakınlarında düştüğü kaydedildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, uçağın pilotu Brian Davis ve iki yolcunun kazada öldüğü belirtildi. Kaza nedeninin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresinin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri bilgisi paylaşıldı.

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Düşen uçağın 4 kişi taşıma kapasitesi olan Foutz-Davis DA-3 tipi tek motorlu küçük bir uçak olduğu ifade ediliyor.

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